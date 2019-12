Distinguen a educadores avileños de vanguardia

Ciego de Ávila, Cuba. – La ciudad de Morón resultó excelente anfitriona para estimular a los mejores educadores de la provincia de Ciego de Ávila, como parte de la jornada nacional dedicada a homenajear a los maestros.

En la escuela primaria Paquito González, se otorgó el Reconocimiento Especial del Ministerio de Educación a un grupo de ilustres pedagogos, y la orden Frank País a Osmany Costa Reyes y Mercedes Sotres Porrata.

También, fueron acreedores de la medalla José Tey, Niurka Fernández Madrigal, Caridad Hernández Pérez, Raisy Mosquera Lazo, María de las Mercedes López y Rigoberto Plana Rubí, mientras otros compañeros alcanzaron la distinción Rafael María de Mendive.

El Sindicato del ramo y varios organismos de Ciego de Ávila se sumaron, además, al agasajo a quienes desde las aulas desempeñan con amor la noble labor de enseñar ante el compromiso por una educación de calidad.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.