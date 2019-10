Cuba aplica modificaciones en la enseñanza primaria

La Habana, Cuba. – El Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación en la Primaria permitirá que las instituciones de la comunidad apoyen la escuela y la formación de los pequeños en distintas áreas, expresó en La Habana, Zulima Lobaina Olazabal, directora nacional de esa enseñanza en el Ministerio de Educación.

Dijo que algunas de las modificaciones se refieren al cambio del nombre de la asignatura de Computación a Mi mundo digital, en la cual se fomentará el uso de la tecnología con fines productivos.

Anunció Lobaina Olazabal que una novedad para el presente curso es que habrá modificaciones en cuanto a la permanencia de los escolares de primer y tercer grados, que antes era hasta el 13 de junio y ahora será hasta el 28 de ese mes.

Indicó que a partir del próximo verano en las escuelas se cuidarán a los hijos de las madres trabajadoras, de 08:00 de la mañana a 04:20 de la tarde.

