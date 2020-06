Cuatro décadas formando futuro

Camagüey, Cuba. Con importantes logros académicos, científicos y un impacto directo en los indicadores de la Salud Pública, la Universidad de Ciencias Médicas Carlos J. Finlay, de Camagüey, se alista para celebrar este 4 de junio el aniversario 40 de su fundación.

La doctora Tamara Chaos Correa, rectora de esa Casa de Altos Estudios, dijo que la celebración se ha ajustado al contexto de la actual situación epidemiológica e incluye iniciativas especialmente en las redes sociales de Internet y a través de los medios de comunicación masiva.

En el enfrentamiento a la COVID-19 la institución se ha distinguido por el protagonismo de sus estudiantes en la realización de pesquisas activas y el apoyo a unidades asistenciales.

A lo largo de cuatro décadas, la Universidad de Ciencias Médicas Carlos J. Finlay, en Camagüey, ha graduado a más de 25 mil profesionale

