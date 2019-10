Considerable aporte al desarrollo de Cienfuegos

La Universidad de Cienfuegos desarrolla desde su creación, hace 40 años, una estructura científica, tecnológica e innovadora, capaz de cumplir sus objetivos con calidad sostenible y racionalidad económica, así como con una concepción humanista y comprometida con el desarrollo del territorio.

Dedicada a la formación integral de sus educandos, la institución contribuye mediante el conocimiento a la dinamización de la provincia y la sociedad cubana.

La Universidad de Cienfuegos promueve cultura en los valores de la nación, ofrece especialistas líderes comprometidos con la transformación de la sociedad y exhibe una alta visibilidad de sus resultados científicos.

El recinto impacta en el desarrollo económico y social del territorio al satisfacer necesidades de superación profesional y la implementación de logros en la investigación.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.