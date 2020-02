Comienza hoy el Congreso Universidad 2020

La Habana, Cuba. – Hoy, en el teatro Carlos Marx de La Habana, se inaugurará el XII Congreso Internacional de Educación Superior Universidad 2020: La Universidad y la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.

A pesar del recrudecimiento del bloqueo y la política hostil de la administración de Estados Unidos, a la cita acudirán cerca de 2 mil delegados, invitados, personalidades y ministros de más de 50 países.

Por tal razón, Universidad 2020 constituye desde ya, otra muestra del prestigio de Cuba a nivel mundial por su consagración, prestación de servicios, apoyo y solidaridad con instituciones académicas del orbe.

En conversación con delegados asistentes al Congreso de Educación Superior, provenientes de Iberoamérica, Europa y otras latitudes, señalaron la alta prioridad que le otorga la Revoluación Cubana a la universidad.

Con la conferencia del doctor José Ramón Saborido Loidi, ministro de Educación Superior, se inaugurará hoy, en el teatro Carlos Marx de La Habana, el Congreso Internacional Universidad 2020.

Entre los talleres de la magna cita se encuentran la Pedagogía de la educación superior, ¿Cómo educar para la transformación? y El docente como actor fundamental de cambio social, del politólogo argentino Atilio Borón.

En el Congreso de Educación Superior se efectuará una actividad especial denominada Gestión y vinculación Universidad – Empresa y la conferencia La integración de la Universidad con la Industria Cubana, futuro y perspectivas.

También dentro del cónclave, hoy se realizará la Reunión de Ministros de Educación Superior, como preparación de la Cumbre Iberoamericana, a celebrarse en Andorra, en noviembre venidero y se dictarán cursos pre reunión.

