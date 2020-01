Ciencia cubana celebra espacio en Universidad de La Habana

La Habana, Cuba. – Con la presencia de la Rectora de la Universidad de La Habana, Miriam Nicado, y del Presidente de la Academia de Ciencias de Cuba, Luis Velázquez, entre otros representantes del sector, se realizó el Acto por el Día de la Ciencia Cubana en la casa de altos estudios capitalina.

En el acto, se hizo un reconocimiento con la entrega del Sello Conmemorativo 500 Aniversario de la Fundación de la Villa de San Cristóbal de La Habana, a la rectora de la Universidad de La Habana por su destacada actividad científica.

Además, la presidencia del evento reconoció también a los premios provinciales de Innovación, entre los que destacan los proyectos del Centro de Biomateriales, y del Laboratorio de Investigaciones Fotovoltaicas.

Durante al acto, también se impartió la Conferencia Magistral: La Biotecnología en Cuba, retos y desenlaces deseados, del investigador Luis Herrera.

La rectora de la Universidad de La Habana, Miriam Nicado, destacó en el acto por el Día de la Ciencia, los avances más significativos en materia científica.

Destacó que a pesar del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, la Universidad desarrolló una amplia agenda científica, cuyo objetivo fue dar respuesta a los ejes definidos como prioridad, como el energético y la producción de alimentos.

Explicó que la institución ha respondido a la convocatoria del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, de encontrar soluciones a problemáticas actuales del país; así se constituyeron proyectos asociados a la defensa de la imagen de la Revolución, a través de la difusión de obras científicas, entre muchos otros.

La rectora Miriam Nicado, destacó la realización de programas de desarrollo nacional, que afianzaron el vínculo Universidad-Empresa.

