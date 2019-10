Avanza Educación Técnica Profesional en Cuba

La Habana, Cuba. – Más de 400 centros de Educación Técnica Profesional, funcionan en Cuba en este curso escolar, con una matrícula de alrededor de 170 mil estudiantes en cursos diurnos, según explicaron hoy en conferencia de prensa especialistas del Ministerio de Educación.

A decir de Yipsian Rodríguez, Jefa de Departamento de Organización Escolar y Formación General de la Enseñanza Técnica, este curso se plantean como objetivos la mejora del sistema de trabajo político en las aulas, y la utilización de nuevos avances de desarrollo metodológico.

Con un cumplimiento del plan de ingreso de un 100, 4 por ciento, están cubiertas en su mayoría las plazas que se otorgaron este año para el estudio profesional, informó.

La formación de profesores para la Educación Técnica Profesional de nivel medio, indicó la especialista, está dividida en cinco especialidades.

Especialistas del Ministerio de Educación abordaron los avances implementados para este curso 2019-2020 en cuanto a Educación Técnica Profesional.

Bienvenido González, metodólogo de Educación Técnica y Profesional, informó que en el presente curso escolar, se han generalizado las especialidades de Logística y Derecho para la formación de técnicos medio; Logística, además, amplio su matrícula para abarcar 9 provincias del país.

También se continúan desarrollando otras especialidades de suma importancia, para dar respuesta a necesidades puntuales, como la agricultura.

Explicó el experto, que igualmente se da seguimiento a especialidades aprobadas en los últimos cursos, como la preparación de técnicos medio en Lenguas Extranjeras, Trabajador Social y Planificación Física.

