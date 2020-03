Transcurre en Camagüey feria comercial

Camagüey, Cuba. – Como el más importante evento comercial en Camagüey para la promoción de productos y servicios destinados a la exportación y la identificación de nuevos encadenamientos productivos, se confirma la feria ExpoCam, que transcurre esta semana.

A la cita asisten 35 empresas; una sucursal del grupo El Establo -cuya casa matriz radica en Panamá- y 6 trabajadores por cuenta propia, como muestra de la inserción del sector no estatal en este encuentro.

También se ha concebido un programa teórico, el cual incluye conferencias como La inversión extranjera y el encadenamiento productivo, y las experiencias en el comercio electrónico.

En la XXII feria comercial ExpoCam, de Camagüey, se han presentado productos como el mobiliario de fibras plásticas del Fondo Cubano de Bienes Culturales y el Estofado de Pescado, por la Empresa Pesquera Industrial de Santa Cruz el Sur.

