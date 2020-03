Sector agropecuario no cañero: ¡Desde hoy a pagar sus tributos!

La Habana, Cuba. – A partir de este lunes y hasta el 30 de junio, se extiende el periodo de presentación de la Declaración Jurada, liquidación y pago del impuesto sobre los ingresos personales para los productores individuales de alimentos del sector no cañero.

Es el segundo año de implementación de dicho tributo, que el calendario anterior mostró resultados positivos con 99,4 por ciento de presentación en término voluntario, superior al resto de las figuras que declaran durante la campaña.

Obligados a sufragar están los usufructuarios de tierras agrícolas estatales y propietarios de tierras agrícolas, tenedores de ganado sin tierra y otros productores individuales de alimentos.

Se concederá una bonificación de 5 por ciento de la cuantía que resulte a pagar según declaración jurada, a los que abonen el impuesto antes del 30 de abril.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.