Realizarán en Mayabeque evento provincial de turismo

Mayabeque, Cuba. – El próximo mes de marzo, San José de las Lajas, capital de Mayabeque, acogerá el evento Provincial Turismo 2020 con el objetivo de incrementar el número de visitantes en el territorio.

Según declaraciones del presidente provincial de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores (ANEC) José Venancio Navarro, participarán profesionales de las ciencias económicas y empresariales, afiliados a la organización, profesores e investigadores sociales.

El evento Provincial Turismo 2020 que se realizará en Mayabeque en el mes de marzo, premiará a los autores de las investigaciones más integrales y de actualidad con las categorías de Relevante y Destacado.

Mayabeque posee un polo turístico en el litoral norte de la provincia, liderado por el Hotel Memories Jibacoa y Villa Trópico, los cuales trabajan para incrementar el número de visitantes.

