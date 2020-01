Que la tecnología facilite el pago de tributos

La Habana, Cuba. – A tono con los avances en la informatización de la sociedad, la actual Campaña Tributaria en Cuba, que se inició el 6 de enero, incentiva el uso de la tecnología digital mediante la página web de la Oficina Nacional de Administración Tributaria, ONAT.

En ese sentido, afirma la Vicejefa de la entidad, Belkis Pino, que se aplican diferentes variantes para la entrega de los modelos de Declaración Jurada del Impuesto sobre Ingresos Personales, y su instructivo, potenciando el formato digital.

Igualmente, agregó que se impulsan disímiles acciones de divulgación desde los territorios, para promover la descarga de la planilla desde el sitio web de la ONAT y otros institucionales.

Ello no quiere decir -apuntó Belkis Pino- que los contribuyentes sin acceso a esa vía no puedan adquirir sus modelos, los cuales están disponibles también en las oficinas municipales de la ONAT.

