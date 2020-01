Logran arroceros de Matanzas sustituir importaciones

Matanzas, Cuba. – Aunque la falta de suministro de algunos productos químicos obligó a reajustar los planes, la Empresa Agroindustrial de Granos de Matanzas, cierra el año con más de 14 mil toneladas de arroz consumo para sustituir importaciones.

Jorge Luis Hernández Álvarez, explicó al sitio web de Radio 26 que reorganizaron a los productores de avanzada y con una mejor atención a los cultivos, superaron el plan fijado en unas 10 mil toneladas.

Los arroceros de Matanzas avanzan en las labores constructivas de los dos nuevos secaderos que se edifican en la provincia, con tecnología de procedencia china: uno en Colón y el otro en Cárdenas.

Hernández aseguró que diversifican las producciones en renglones como el carbón para exportar unas 60 toneladas este año, desarrollan la cría porcina y la ceba de toros y ovinos; al tiempo que fomentan el alimento animal.

