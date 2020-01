Laboran en Cuba por el desarrollo de la ganadería bovina

La Habana, Cuba. – En los últimos años el Sistema de la Agricultura de Cuba ha estado enfocado en recuperar y desarrollar el sector, y aunque mucho se ha avanzado, la rama de la ganadería bovina aún no obtiene los resultados esperados.

Sobre el tema, el viceministro de la Agricultura José Miguel de Armas informó que cuentan con un programa de recuperación acompañado por cuatro políticas dirigidas a la genética y registros pecuarios, sanidad animal, semillas y producción de alimentos.

Explicó que especial atención se le presta a garantizar el alimento y el agua a la masa bovina, elementos esenciales para lograr incrementar los rebaños, de ahí que trabajan en la recuperación de las fincas de semillas.

José Miguel de Armas afirmó que se crean mecanismos para aprovechar más los alimentos que se producen en Cuba, como: la cachaza, residuos de cosechas, plantas proteicas y pastos y forrajes.

