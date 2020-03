Industria cubana redobla esfuerzo en la producción de nasobucos

La Habana, Cuba. – El ministro de Industria, Eloy Álvarez, informó en el programa televisivo Mesa Redonda que a propósito de las acciones para combatir la Covid-19 se encargó a la industria ligera de Cuba un millónde nasobucos, de los cuales ya se han elaborado 196 mil.

Para cumplir con el pedido trabajan 64 talleres en 10 provincias, explicó, y añadió que nuestras costureras pueden participar además en la capacitación del pueblo para elaborar los nasobucos.

El titular señaló que es una oportunidad la existencia de esos talleres en todo el país, así como la disposición de sus trabajadores para cumplir con la producción destinada a salud pública, como parte del plan ante el nuevo coronavirus.

La búsqueda de alternativas en el desarrollo de equipos para la sustitución de importaciones y el encadenamiento productivo constituyen prioridades del Ministerio de Industrias (MINDUS)ante esta tarea, afirmó Álvarez Martínez.

