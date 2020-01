Incursiona en las exportaciones unidad agropecuaria villaclareña

Villa Clara, Cuba. – Los altos niveles productivos y las excelentes condiciones de las casas de cultivo tapado, prevén convertir a la Unidad Empresarial de Base Comercializadora Valle del Yabú de Villa Clara, en un polo exportador agrícola.

Situada en el entorno de la ciudad de Santa Clara, esa entidad propiciará en el primer trimestre de este año, la comercialización de pimientos destinados a la venta en el exterior.

La incursión en el mercado foráneo de la Unidad Empresarial de Base Comercializadora Valle del Yabú, de Villa Clara, permitirá ingresos monetarios que serán empleados en otras inversiones tecnológicas.

Esa instancia agrícola también aporta producciones en la modalidad de cultivos semiprotegidos, como habichuela, acelga, ajo porro, zanahoria, remolacha, espinaca y lechuga, dirigidos a varios destinos turísticos como La Habana, Cienfuegos y la Cayería norte.

