Facilitar el comercio exterior cubano

La Habana, Cuba. – Para dinamizar y reducir los trámites relacionados con el comercio exterior, Cuba avanza en la implementación de la Ventanilla Única, que consta de tres etapas y cuya primera fase comenzará en enero próximo.

Presentada en el contexto de la 37 Feria Internacional de La Habana, a inicio de este mes, la iniciativa consiste en un portal web que allanará la gestión de los empresarios cubanos para la importación y exportación de mercancías.

En ese primer momento, a partir de enero, se concretará el registro del empresariado ante el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, MINCEX, y las autoridades competentes.

La Ventanilla Única de Comercio Exterior permitirá eliminar las demoras que aún existen al otorgar los permisos, licencias y autorizaciones requeridas para facilitar la inversión extranjera en Cuba.

