España y Angola con amplia presencia en Feria de La Habana

La Habana, Cuba. – Una comitiva integrada por altos funcionarios públicos y empresarios de Angola participará en la XXXVII Feria Internacional de La Habana, del 4 al 8 de noviembre próximo en el recinto ferial de Expocuba.

La nación africana asistirá por primera vez con una delegación oficial a la más importante bolsa comercial de la Isla, y llegará con hombres de negocio de varios sectores como agricultura, recursos minerales, petróleo y comercio.

De acuerdo con la cuenta oficial de Twitter de la Feria Internacional de La Habana, también España mantendrá su liderazgo de expositores en el evento, confirmó el Consejero Económico y Comercial de la embajada de ese país en Cuba, Federico Ferrer Delso.

La cita abrirá sus puertas el venidero lunes y durante cinco días será escenario propicio para afianzar alianzas económicas.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.