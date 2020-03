Empresas cubanas en FIAGROP 2020

La Habana, Cuba. – Un total de 94 empresas, entre cubanas y foráneas, participarán en la Feria Comercial de la XXIII Feria Internacional Agroindustrial Alimentaria, FIAGROP 2020, prevista del 14 al 22 próximo en Rancho Boyeros, La Habana.

La Jefa del Departamento de Negocios del Ministerio de la Agricultura, Susana Villar, explicó que en la cita estarán entidades del Ministerio de la Industria Alimentaria, la Agricultura, AZCUBA y empresas extranjeras de 8 países.

Dijo que el programa de la Feria Comercial incluye una Ronda de Negocios donde se actualizará la cartera de oportunidades de la Agricultura y se presentarán los proyectos de inversión extranjera del sector agroalimentario.

Susana Villar afirmó que en FIAGROP se realizará también la firma de los documentos de constitución de dosEmpresas Mixtas para la producción de carne de cerdo.

