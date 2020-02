Ejecutan en Villa Clara obras de beneficio a la agricultura

Villa Clara, Cuba. – En Villa Clara se construye una planta de bioplaguicidas y biofertilizantes, para así cumplir el reclamo del país por la utilización sistemática de fertilizantes orgánicos.

La obra se encuentra a más de la mitad de su ejecución, y con ella se busca mejoras del suelo e investigar soluciones con cultivos asociados a otras experiencias alternativas, para conseguir mayores volúmenes de alimentos.

Para la concreción de la planta, es necesario el arribo de equipos de laboratorio, planta de tratamiento de residuales, bombas y accesorios del sistema contra incendios y pizarras eléctricas.

En reciente visita a la provincia, el Vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa, exhortó a la utilización de la ciencia y la técnica, a los conocimientos de agricultores con experiencias en el manejo de cultivos asociados, y acabar de completar los programas de autoabastecimiento municipales.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.