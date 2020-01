Desarrollan en provincia cubana producción agrícola sostenible

La marcha en la occidental provincia de Matanzas del programa agroalimentario en renglones vitales para la economía del país y la necesidad de una agricultura sostenible centran el interés del sector ante el impacto del cambio climático.

Autoridades del Partido Comunista de Cuba y el Gobierno chequean semanalmente los indicadores del sector e intercambian con los productores de las cooperativas de créditos yservicios, unidades básicas de producción y empresas agroindustriales.

En el diálogo con la base productiva se recalca el papel del proceso de contratación, la selección de la semilla, los esquemas de producción escalonados y la calidad de las cosechas, así como la sustitución de importaciones.

Matanzas posee un potencial socioeconómico creciente que apuesta por el desarrollo de una agricultura sostenible para satisfacer las demandas de la población, el consumo social y el turismo.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.