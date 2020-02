Cuba promociona su producto turístico en Italia y Bélgica

La Habana, Cuba. – El Ministerio de Turismo de Cuba asistirá como invitado de honor de la edición 62 del Salon des Vacances, de Bruselas, Bélgica, un foro especializado en los viajes turísticos, que se celebrará de jueves a domingo próximos.

Las autoridades turísticas cubanas proyectan un mayor posicionamiento de la Isla en la nación europea, en función de diversificar productos como la naturaleza, el buceo, la náutica, circuitos, ciudades patrimoniales, turismo cultural y de salud.

Del 9 al 11 de febrero Cuba participará en la Bolsa Internacional de Turismo BIT de Milán, donde los profesionales y el público conocerán las ofertas de un destino que el año pasado recibió a más de 133 mil visitantes italianos.

Allí se promoverán nuevas modalidades y se convocará a participar en la XL de la Feria Internacional de Turismo FITCUBA 2020, en mayo en Varadero, dedicado al producto de sol y playa.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.