Ciego de Ávila tendrá buena cosecha de papa

Ciego de Ávila, Cuba. – El estado vegetativo de las plantaciones de papa augura que la provincia de Ciego de Ávila tendrá una favorable cosecha, prevista para iniciarse la próxima semana por la Empresa Arnaldo Ramírez.

En esa entidad del municipio de Primero de Enero, crecen frondosas plantas del tubérculo, con la perspectiva de alcanzar en esta campaña más de 20 toneladas por hectárea, asegura su director Jorge Maceo Lorenzo.

Ese incansable dirigente refiere que la empresa avileña Arnaldo Ramírez, arrancó bien el año con el sobrecumplimiento de los planes de enero, a pesar de los escasos niveles de combustible y fertilizantes como consecuencia del bloqueo yanqui.

Con fértiles tierras, en esa unidad hay un jardín experimental con 98 variedades de papa, que será mostrado el próximo mes a productores de toda Cuba y a representantes de empresas de varios países.

