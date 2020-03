Camagüey hacia el encadenamiento productivo

Camagüey, Cuba. – La Empresa Avícola de Camagüey está entre las entidades que potencia el encadenamiento productivo, como evidencia su vínculo con la Empresa Provincial de Turismo de Ciudad Santa María.

Así se demostró en la Feria Comercial ExpoCam, que este viernes concluye en la capital agramontina, donde se presentaron múltiples platos elaborados a partir del huevo y la carne de codorniz para el consumo de los clientes en las unidades de Santa María.

Vladimir Conde Pérez, especialista en desarrollo por la parte avícola, agregó que también han incursionado en la venta del huevo criollo de gallina mediante la tienda virtual disponible en el centro comercial Calle Cuba, perteneciente a tiendas Caribe.

La consolidación de encadenamientos productivos forma parte de las prioridades económicas trazadas por el Gobierno cubano como una vía de sustituir importaciones y aprovechar recursos al máximo.

