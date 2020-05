Aplican moderna tecnología en la agricultura

Sancti Spíritus, Cuba. -La nivelación de áreas con tecnología láser permite elevar los rendimientos arroceros en la Empresa Agroindustrial de Granos Sur del Jibaro, de la provincia de Sancti Spíritus.

Especialistas de una de las más sobresalientes entidades agrícolas de Cuba, aseguran que el empleo de la novedosa técnica contribuye a duplicar el rendimiento agrícola del cereal en los arrozales.

Además, la correcta nivelación del suelo evita la germinación de hierbas indeseables, encharcamientos cuando se evacúa el agua en los campos, y sobre todo, humaniza la labor de los anegadores.

La nivelación de las llamadas terrazas, es esencial para el cultivo del arroz, y exige del empleo de equipos especializados altos consumidores de combustible, por lo que el empleo de la técnica láser también contribuye al uso racional de los energéticos.

