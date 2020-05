Agricultores por materializar Campaña de Primavera

Pinar del Río, Cuba. Los hombres y mujeres que en Pinar del Río tienen la misión de llevar adelante la campaña agrícola de primavera, lo hacen con sentido de pertenencia sin abandonar las medidas higiénico-sanitarias adoptadas contra el nuevo coronavirus.

Una de las bases estratégicas de esa etapa productiva que se extiende hasta finales de agosto, es intensificar la siembra de cultivos de ciclo corto y se aprovechan las casas de sombra empleadas en la obtención de plántulas de tabaco.

A pesar de la pandemia, los agricultores de Pinar del Río de manera general dedican sus esfuerzos a fomentar cultivos de ciclo corto incluidas las hortalizas y el maíz, este último destinado a sustituir importaciones en la empresa porcina.

Mientras el Polo Productivo Hermanos Barcón muy próximo a la capital pinareña, aporta el 39 por ciento de los alimentos que demandan los lugareños.

