Voces contra el bloqueo en Asia-Pacífico

Katmandú, Nepal. – El IX encuentro de solidaridad Asia-Pacífico, celebrado en Katmandú, Nepal, cerró sus puertas con una resuelta declaración contra el bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba.

Un centenar de amigos de más de 40 organizaciones de 16 países, reiteraron su solidaridad con Cuba ante la escalada de agresiones del Gobierno de los Estados Unidos contra la Isla, especialmente con el recrudecimiento del bloqueo.

La Declaración de Katmandú, precisa las líneas de trabajo para proseguir las acciones de solidaridad hasta 2021, y durante el encuentro coincidieron en trabajar más por Cuba hasta que sea eliminado el bloqueo.

El encuentro de solidaridad celebró el 26 de julio, Día de la Rebeldía Nacional de Cuba, el Aniversario 60 del triunfo de la Revolución, y los 60 años de la primera visita del Che a la región de Asia-Pacífico.

