Visita Ramiro Valdés ExpoCaribe 2019

El Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, visitó la XVI Feria Internacional Expocaribe 2019, en el Teatro Heredia, de Santiago de Cuba.

El también miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, se interesó por la muestra de Desoft, empresa de servicios informáticos; por la Empresa Geominera Oriente, así como por el área que ocupan las empresas de Trinidad y Tobago.

En esta jornada de la segunda bolsa comercial más importante de Cuba, continúan las actividades del XII Foro Empresarial del Gran Caribe, en el Salón de los Vitrales de la Plaza Antonio Maceo, el cual está auspiciado por la Asociación de Estados del Caribe.

En la sesión, de particular interés fue el tema de la oferta exportable cubana de bienes y servicios hacia el Gran Caribe, y la presentación sobre oportunidades y potencialidades para la inversión extranjera en el oriente del país.

