Vicepresidente de Cuba visita escuela pedagógica en Holguín

El vicepresidente cubano Roberto Morales visitó la escuela pedagógica José Martí de Holguín, como parte de un recorrido gubernamental que encabeza el jefe de Estado Miguel Díaz-Canel a esa provincia oriental.

En un mensaje en Twitter, Morales señaló que junto con la ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez, visitaron el referido centro docente donde precisaron la necesidad de completar el claustro de profesores e incrementar la eficiencia del ciclo.

Intercambiamos con los futuros maestros comprometidos con su profesión. Somos Cuba, somos continuidad, escribió el dirigente de la nación caribeña en la red social.



Con una matrícula total de 60 estudiantes, la escuela pedagógica en el oriental territorio forma a jóvenes con vocación para el magisterio durante tres y cuatro años, que reciben un título de técnico medio superior y la posibilidad de continuar estudios.

