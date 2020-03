Vicepresidente de Cuba chequea inversiones hidráulicas

Sancti Spíritus, Cuba. – El Vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, evaluó inversiones relacionadas con el programa hidráulico cubano en zonas de la región central del país.

Acompañado por la viceprimera ministra Inés María Chapman Waugh, entre otros dirigentes, Valdés Mesa conoció de primera mano la marcha de las acciones comprometidas en la primera etapa del trasvase Centro-Este.

Entre estas se cuentan los trabajos pendientes de la presa La Felicidad, en Jatibonico, que permitirían su llenado total y plena explotación; las labores para reducir pérdidas en el canal Zaza y la recuperación de sistemas para el reúso del agua en la Empresa Agroindustrial de Granos Sur del Jíbaro.

Necesitamos optimizar del uso del agua para elevar la producción de alimentos, la caña y la Acuicultura, dijo Valdés Mesa luego de conocer en Sancti Spíritus la marcha de las obras relacionadas con el canal trasvase Centro-Este.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.