Vicepresidente cubano aboga por una mejor zafra azucarera

Artemisa, Cuba. – Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República de Cuba, enfatizó en la necesidad de elevar los rendimientos en la zafra 2019-2020 durante un análisis efectuado con las principales autoridades y directivos del sector de Artemisa y del Grupo Empresarial AZCUBA.

Resaltó la importancia de la industria azucarera para el país por su capacidad exportadora, incidencia en el encadenamiento productivo y la generación de miles de empleos, de ahí su convocatoria a cumplir los planes.

El vicepresidente cubano definió como prioridades de Artemisa el incremento de la siembra de caña, alcanzar la autosuficiencia alimentaria y aportar al balance nacional.

Valdés Mesa precisó que el sector azucarero no sólo tiene el peso fundamental en la producción de alimento animal sino también en la elaboración de alcoholes demandados en la industria del ron y farmacéutica.

