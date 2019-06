Vicecancilleres de Cuba y Venezuela inician jornada de trabajo en La Habana (+Fotos)

William Castillo, Viceministro de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, se reunió con su homólogo cubano Rogelio Sierra Díaz, en la sede de la Cancillería de Cuba, para intercambiar experiencias en temas comunicacionales, informó el sitio Cubaminrex.

El vicecanciller venezolano encabeza una delegación que llegó a La Habana en la tarde de este domingo, para cumplimentar un programa de trabajo que se extenderá hasta mañana.

Como parte de las actividades previstas, incluye reuniones de trabajo con las direcciones de Comunicación e Imagen del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, y otras instituciones nacionales.

La visita constituirá una oportunidad para profundizar los estrechos vínculos históricos, de amistad y cooperación existentes entre las dos naciones.

