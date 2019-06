Viaja a Cuba el presidente de Angola

La Habana, Cuba. El presidente angoleño, Joao Lourenzo, viajó hoy para su primera visita oficial a Cuba en su alta investidura con el propósito de reforzar la cooperación bilateral y las relaciones de amistad entre ambos pueblos.

El programa oficial de dos días en la Isla comenzará el lunes, con un homenaje al padre fundador y primer presidente de su país, Antonio Agostinho Neto, en el Parque de los Próceres Africanos, en La Habana; luego rendirá honores con una ofrenda floral en el cementerio de Colón a los combatientes cubanos caídos en Angola.

Más tarde, Lourenzo encabezará su delegación en las conversaciones oficiales con su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel, que culminará con la firma de varios acuerdos en disímiles sectores.

En su primer día en la mayor de las Antillas recorrerá el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, y el martes recorrerá la Zona Especial de Desarrollo Mariel.

