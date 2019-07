Venezuela retoma el ideario de El Libertador (+Fotos)

Venezuela libra hoy nuevas batallas por su independencia, esta vez bajo el asedio de Estados Unidos, afirmó el embajador en La Habana del país sudamericano, Adán Chávez.

En declaraciones, el diplomático dijo que cuando su nación celebra el aniversario 208 de la firma del Acta de Independencia, enfrenta planes subversivos, intentos de golpe de Estado, guerra económica y otras agresiones comandadas desde Washington.

Luego de depositar una ofrenda floral ante la estatua de Simón Bolívar en esta capital, Chávez subrayó que en esta coyuntura, Venezuela retoma el ideario de El Libertador junto al del expresidente Hugo Chávez para desarrollar y defender la Revolución bolivariana.

Enfatizó que los venezolanos han pagado un alto precio por resistir lo que calificó de arremetida imperial; apuntó al respecto que los niños de su país no escapan a la guerra económica que le niega insumos y medicamentos.

