Venceremos con la vergüenza de los cubanos

Camagüey, Cuba. – Al resumir los resultados de la segunda visita gubernamental a Camagüey, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, aseveró que Si nos preguntan ¿cómo vamos a vencer? Vamos a vencer con la vergüenza de los camagüeyanos y con la vergüenza de los cubanos, porque todos somos Cuba y somos continuidad.

Díaz-Canel calificó de tensa la situación que vive el país, motivada por la posición agresiva de Estados Unidos que recrudece el bloqueo económico, intensifica la persecución financiera y fortalece el carácter extraterritorial de las medidas con la aplicación plena de la Ley Helms-Burton.

Ante directivos políticos, administrativos y empresariales del territorio, el equipo de Gobierno que acompañó a Díaz-Canel enunció los principales desafíos que enfrenta la provincia.

Entre ellos se mencionaron los relacionados con la producción cañero-azucarera y el programa de autoabastecimiento territorial.

Al concluir la visita gubernamental a Camagüey, el presidente Miguel Díaz-Canel abogó por una administración pública y empresarial más eficiente para defender la economía como una prioridad y asumir con responsabilidad los proyectos de desarrollo local.

En ese sentido, destacó la experiencia de la Empresa Pesquera e Industrial del Sur, la cual se abre a una enorme potencialidad que le permite realizar encadenamientos productivos con entidades del turismo, la agricultura y exportadoras.

Situada en el municipio de Santa Cruz del Sur, esa unidad consolida un sistema de trabajo que se puede extender a otras regiones del país, aseguró Díaz-Canel al resumir la vista Camagüey, acompañado de un grupo de ministros.

Destacó la calidad de sus directivos como personas con conocimiento, emprendedoras y comprometidos con el desarrollo de producciones alternativas que sirvan de alimentos al pueblo.

Al concluir la visita gubernamental que durante dos días aconteció en Camagüey, el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel, convocó a desechar la inercia, la indolencia, las trabas, la burocracia y la falta de atención a los problemas más sensibles de la población.

Señaló Díaz-Canel que el desempeño en los procesos de gestión de gobierno en el ámbito económico y social debe lograrse a partir de una mayor sistematicidad en el seguimiento a los planteamientos, con énfasis en la problemática de la vivienda.

El presidente cubano indicó que Camagüey es la provincia con mayor número de residencias afectadas por ciclones y pendientes de solución.

Señaló el alto índice de incumplimiento que registra ese programa en el territorio, en lo cual incide la demora en la documentación para otorgar la condición de habitable.

En Camagüey, el presidente cubano instó a eliminar la mentalidad importadora que frena la creatividad, para promover la producción nacional y las exportaciones que permitan mayor liquidez financiera en divisas y ahorrar recursos, como en la Unidad Empresarial de Base para el cultivo del camarón.

Valoró la importancia del montaje de una moderna planta avícola donde se producirá huevo con alta tecnología, y las acciones en la fabricación y mantenimiento de radares por el Centro Meteorológico de Camagüey, líder en esa actividad.

Durante los dos días de trabajo, Díaz Canel, y varios integrantes del Consejo de Estado y de Ministros chequearon en Camagüey el desempeño y resultados de centros y proyectos estratégicos para la economía.

Esta segunda visita gubernamental sirvió para evaluar el cumplimiento de los acuerdos de la anterior jornada realizada en octubre de 2018.

