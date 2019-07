Valdés Mesa recibirá a Vicepresidenta vietnamita

La Habana, Cuba. – Salvador Valdés Mesa, Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, recibirá hoy en La Habana a Dang Thi Ngoc Thinh, vicepresidenta de Vietnam, quien llegó a Cuba este domingo en visita oficial.

En el encuentro que sostendrán ambos dirigentes intercambiarán sobre el fortalecimiento de las cordiales relaciones y la cooperación que han mantenido históricamente los dos países.

Dang Thi Ngoc Thinh desarrollará un programa de 5 días en Cuba, el cual incluye para este lunes la visita a la Zona Especial de Desarrollo Mariel y un homenaje a Ho Chi Minh en el parque capitalino que lleva el nombre del héroe vietnamita.

La vicepresidenta de Vietnam fue recibida este domingo en el aeropuerto internacional José Martí por Emilio Lozada director de Asuntos Bilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.

