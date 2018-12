Valdés Mesa llama a elevar la calidad de las ofertas a la población

El Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Salvador Valdés Mesa, llamó este martes en La Habana a elevar la calidad de los productos que se ofertan a la población.

Durante un recorrido por los mercados Villoldo y La Palma, del municipio de Arroyo Naranjo, acompañado por el Primer Secretario del Partido en la capital, Luis Antonio Torres Iribar y el Presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular en La Habana, Reinaldo García Zapata, el vicepresidente cubano dialogó con vecinos y clientes.

Según el reporte del periodista Adán Morell, Valdés Mesa se interesó por la ampliación de la minindustria, la vinculación de los trabajadores a los resultados de venta y el logro del respeto a los consumidores.

En diálogo directo y franco con la población conoció de las deficiencias que aún persisten, fundamentalmente, la falta de un abastecimiento estable y variado.

Tomado del Sistema Informativo de la Televisión Cubana

