Unidos por un planeta sin contaminación del aire

La Habana, Cuba. – Como un vehículo para fomentar el cuidado y la protección del entorno, el Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra hoy, deviene momento para sensibilizar a la población en aras de desarrollar campañas educativas sobre el tema.

Este año el llamado es a mejorar el aire que respiramos, adoptando medidas para mitigar la contaminación atmosférica que afecta nuestra salud y el medio ambiente.

Cuba arriba a la efeméride con un sólido control de la marcha del Programa de Implementación de la Estrategia Ambiental Nacional en áreas como la lucha contra la contaminación, la gestión racional de los recursos naturales, y el enfrentamiento al cambio climático.

En esa última acción destaca la continua divulgación del Plan de Estado, Tarea Vida, a la que hoy se integra la guía para la evaluación de impactos y daños ambientales por fenómenos naturales y situaciones de desastres.

En ocasión de celebrarse hoy el Día Mundial del Medio Ambiente es notorio repasar los principales resultados del sector en 2018.

Cuba continúa siendo un ejemplo para la región en cuanto al índice de boscosidad, que hoy alcanza el 32 por ciento. Si de diversidad biológica hablamos, se mantienen en la Isla 103 áreas protegidas, entre ellas 16 nuevas aprobadas este año, como el Pico San Juan; en Cienfuegos, las Cuevas de Bellamar, en Matanzas; Laguna Larga, en Camagüey; e Isla Josefina, en La Habana.

En esta jornada, Villa Clara será sede del acto central por la efeméride, territorio que sobresale por las acciones como parte de la Tarea Vida, ponderando el rescate de más del 80 por ciento de la infraestructura del pedraplén, que conecta a Caibarién con la Cayería Norte de Villa Clara.

