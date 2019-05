Un momento complejo para el país (+Fotos)

La segunda visita Gubernamental a Granma, se realizó en un momento particularmente complejo para el país, pues tenemos un planteamiento retórico de los Estados Unidos para Cuba, afirmó el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, este jueves en Bayamo.

Precisó que se recrudece el bloqueo económico, la persecución financiera y las sanciones y medidas impuestas de manera unilateral, que se pretenden internacionalizar con la aplicación completa de todos los títulos de la Ley Helms-Burton.

El mandatario cubano dijo que esas prioridades pasan en primer término por la política de cuadros, y más que todo por la manera en que se comporten en momentos como estos.

Al resumir la visita Gubernamental a Granma, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dijo que los cuadros tienen que tener inquietud revolucionaria, y sensibilidad para los problemas de la población.

Orientó a los dirigentes actuar con más proactividad, intensidad, compromiso e inteligencia, y enfatizó en eliminar trabas y fracturar la burocracia que nosotros hemos creado, y entorpece una parte importante de los procesos socioeconómicos.

A seguir reanimando las ciudades, los centros de servicios al pueblo, y continuar los principales planes de desarrollo, que el país no los detendrá, llamó el mandatario cubano, al resumir la visita gubernamental a Granma.



