Un año de ofensiva de los pueblos

La Habana, Cuba. – Luego de tres días de sesiones en la capital cubana, los delegados del Encuentro Antimperialista de Solidaridad, por la Democracia y contra el Niberalismo presentaron un Plan de Acción que traza el camino de la izquierda en estos tiempos marcados por una crecida imperialista antidemocrática.

Entre los principales postulados del documento destaca la necesidad de establecer una estrategia de comunicación común que articule los medios con las comunidades e incluya las redes sociales y las nuevas tecnologías como una poderosa y eficiente arma.

Los delegados propusieron convertir al venidero 2020 en un año de ofensiva por la democracia y contra el neoliberalismo, que asfixia la independencia y la autodeterminación de las naciones.

También se decidió revitalizar los Comités contra el bloqueo y las Coordinadoras regionales de Solidaridad para hacer frente común a esta genocida política.

El Plan de Acción propuesto por los delegados del Encuentro Antimperialista de Solidaridad, por la Democracia y contra el Neoliberalismo contempla establecer el venidero 16 de noviembre como el Día Internacional de Protesta ante las embajadas y consulados de Estados Unidos condenando el injusto bloqueo contra Cuba.

También se planificó trabajar por la incorporación de los jóvenes, relevo y continuidad del Movimiento de Solidaridad con Cuba y de las Asociaciones de Amistad en los diferentes países.

Los delegados se comprometieron a divulgar los logros de la presencia de la colaboración médica cubana, en contraposición a la campaña de desprestigio contra los galenos lanzada por el actual presidente de Estados Unidos.

Promover la solidaridad con el pueblo de Puerto Rico, su lucha independentista y su identidad latinoamericana y caribeña, fue otro de los puntos del Plan.

Una intensa sesión que enriqueció el plan de acción acordado por el Encuentro Antimperialista de Solidaridad por la Democracia y contra el Neoliberalismo,caracterizó la jornada matutina del foro.

Representantes de partidos políticos de izquierda, movimientos sociales y organizaciones populares condenaron enérgicamente el bloqueo con que Estados Unidos pretende asfixiar a Cuba, viola los derechos humanos de su pueblo y frena su desarrollo.

Fue contundente el apoyo a la Revolución Bolivariana de Venezuela, ante la brutal arremetida del imperio, y se hizo fuerte la solidaridad con el presidente de Bolivia, Evo Morales, que enfrenta una intentona de golpe de Estado fascista.

El reclamo de libertad para Lula, la rebelión popular en Chile contra el neoliberalismo y las acciones desestabilizadoras en Nicaragua también tuvieron eco en el foro.

