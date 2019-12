UJC: Acuerdos cumplidos, retos y compromisos

La Habana, Cuba.- El X Pleno del Comité Nacional de la UJC evaluó, en La Habana, el cumplimiento de los 59 acuerdos de su X Congreso, en presencia del miembro del Secretariado del Comité Central del Partido, Abelardo Álvarez Gil.

En el debate, encabezado por la primera secretaria de la UJC, Susely Morfa, se reconoció que lo logrado es fruto de acciones implementadas con el concurso de los comités de base, las organizaciones estudiantiles y movimientos juveniles, y del seguimiento constante que le ha dado el Partido, el Gobierno y el Estado, así como el Buró Nacional.

Álvarez Gil expresó que la Revolución no perecerá y está en manos de los jóvenes garantizar su continuidad, y dijo que el XI Congreso juvenil será un buen cónclave, pues lo demuestra su proceso orgánico.

En el Pleno se destacó que crece la militancia, las organizaciones de base y los ingresos al Partido.

