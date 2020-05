Subraya Díaz-Canel resultados de Cuba en el enfrentamiento a la pandemia

La Habana, Cuba. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, subrayó los resultados en el enfrentamiento a la Covid-19 días de confirmados los primeros contagios de la enfermedad en el país.

El mandatario en su cuenta en Twitter donde publicó el resumen del chequeo habitual de las autoridades sobre la situación epidemiológica apuntó que el virus SARS-CoV-DOS fue cercado en Cuba por los esfuerzos, talento y entrega de miles de compatriotas.

Díaz-Canel en la misma plataforma digital destacó que la salud y la ciencia cubana hacen historia, además, reiteró sobre la importancia de la disciplina en el actual escenario.

En la reunión, desarrollada este viernes, las autoridades insistieron en avanzar con precaución para el golpe final a la COVID-19.

