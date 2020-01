Sostuvo Viceprimera Ministra de Cuba intercambio sobre energía nuclear

La Habana, Cuba. – Inés María Chapman, Viceprimera Ministra de Cuba, sostuvo un intercambio con directivos del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, CITMA, en la Agencia de Energía Nuclear y Tecnologías de Avanzada, de ese organismo.

En presencia de Elba Rosa Pérez Montoya, ministra del CITMA, el Viceministro Primero, José Fidel Santana Núñez, conoció de primera mano la misión, funciones y estructura del sistema de instituciones de la Agencia de Energía Nuclear y Tecnologías de Avanzada.

Figuran entre estas la salud humana, medio ambiente y cambio climático, agricultura y seguridad alimentaria, industria, energía, los sistemas de alerta temprana radiológico y sismológico.

Los representantes del CITMA destacaron la importancia de contar en la agencia con un sistema nacional de instituciones que apoyan la toma de decisiones desde la información científica y la gestión del conocimiento.

