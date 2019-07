Sostendrá Presidente cubano encuentro con su homólogo angoleño

El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sostendrá este lunes un encuentro con su homólogo de Angola, João Lourenço, quien se encuentra en Cuba desde ayer.

El distinguido visitante recorrerá, además durante su estancia en Cuba, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, visitará la Zona Especial de Desarrollo Mariel, y se reunirá con estudiantes de esa hermana nación en la isla.

Como parte de su visita, se firmarán también varios acuerdos en diversos sectores de interés para el comercio y el intercambio biltateral.

El mandatario angoleño llegó a la isla en una visita oficial, con la cual se pretenden fortalecer las relaciones de amistad y la cooperación bilateral entre nuestros pueblos; Cuba y Angola mantienen relaciones desde hace más de 40 años, con amplia colaboración en sectores como salud y educación.

