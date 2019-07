Sesionó X Pleno del Comite Central del Partido Comunista de Cuba

La Habana, Cuba. – Este viernes sesionó en La Habana el X Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, presidido por su Primer Secretario, el General de Ejército Raúl Castro Ruz.

Con la participación del presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez; el Segundo Secretario del Comité Central, José Ramón Machado Ventura; y demás miembros del Buró Político, el Pleno dio a conocer además los principales elementos que caracterizan la nueva Ley Electoral.

En la cita se conoció sobre la ejecución del Plan de la Economía en el primer semestre del año, la liquidación del Presupuesto del Estado en el 2018, así como se precisaron aspectos que contenidos en la nueva Ley Electoral.

Estos temas se incluyen en los debates concebidos para estos días en las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, de los cuales luego se brindarán detalladas explicaciones.

