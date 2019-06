Secretaria de Estados del Caribe inaugura feria comercial (+Fotos)

Santiago de Cuba.- La secretaria de Estados del Caribe June Soomer, y el vicepresidente del Consejo de Ministros, Ricardo Cabrisas, cortaron la cinta inaugural de la Décimo Sexta Feria Comercial ExpoCaribe que se desarrolla en la Ciudad Héroe.

El evento, con más de 300 expositores de Cuba y de una veintena de naciones, se desarrollará hasta el próximo 22 de junio, en los salones del Complejo Cultural Heredia de la capital santiaguera.

En la actividad inaugural, Antonio Carricarte, primer viceministro del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, señaló que Cuba trabaja para que el Caribe se convierta en espacio más fortalecido y compartido para que elimine dificultades y asegure el futuro

Mientras que la secretaria de Estados del Caribe, June Soomer, en la intervención final abogó por mejores resultados en la coordinación y cooperacion entre naciones.

