Santiagueros rinden homenaje al Padre de la Patria

Santiago de Cuba. – Con una ofrenda floral en nombre del pueblo de Cuba los santiagueros rindieron tributo este domingo a Carlos Manuel de Céspedes, iniciador de nuestra gesta libertaria y considerado el Patria de la Patria.

Los miembros del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Lázaro Expósito Canto, primer secretario en Santiago de Cuba, y Beatriz Johnson, vicepresidenta del Consejo de Estado y presidenta del Gobierno en la provincia, presidieron la ceremonia en el corredor patrimonial del cementerio Santa Ifigenia.

Al panteón de Céspedes también acudieron a rendirle homenaje, representantes de organizaciones políticas y de masas, así como pobladores de la indómita provincia.

Como parte del tributo por el Día de los Padres se depositaron flores ante el monolito donde reposan las cenizas del líder histórico de la Revoluciòn, Fidel Castro Ruz, y en los nichos de otros mártires de la Patria.

