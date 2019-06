Sabiduría colectiva enriquece Proyecto de Ley Electoral (+Fotos)

Un amplio y aportador análisis generó hoy el Proyecto de Ley Electoral, como parte de los encuentros territoriales con los diputados para enriquecer el texto, previo a su debate y aprobación en sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Con el intercambio de este miércoles entre legisladores de La Habana, Mayabeque, Matanzas y la Isla de la Juventud, al que asistió el Presidente del Parlamento, Esteban Lazo, finalizan esos debates, y corresponderá al grupo encargado de la redacción del documento procesar cada una de las opiniones.

Varios legisladores abogaron por definir el carácter de la residencia en Cuba, tanto para ejercer el derecho al sufragio, como para ser elegidos.

En ese sentido, el diputado Rolando González significó la sabiduría del cubano para elegir, en su circunscripción, a quien mejor lo pueda representar.

