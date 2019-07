Rindió Raúl tributo a los mártires de la Patria (Fotos)

Santiago de Cuba. – El Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, General de Ejército Raúl Castro Ruz, rindió tributo, este martes, en el cementerio Santa Ifigenia de Santiago de Cuba, a los mártires de la Revolución Cubana.

Acompañado por Beatriz Johnson Urrutia, vicepresidenta del Consejo de Estado y presidenta de la Asamblea Provincial, así como por otras autoridades del territorio, Raúl depositó flores ante la cripta funeraria del Apóstol de la independencia de Cuba.

Igualmente recordó, con una rosa blanca, al Comandante en Jefe Fidel, homenaje que hizo extensivo a Carlos Manuel de Céspedes y Mariana Grajales, Padre y Madre de la Patria.

Ante el panteón de la familia País García, al cumplirse este 30 de julio el aniversario 62 del asesinato del joven Frank y de Raúl Pujol, el General de Ejército y el pueblo santiaguero congregado protagonizaron un emotivo momento en recordación de los héroes.

