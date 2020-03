Rinden tributo a Vilma en Mausoleo del II Frente Oriental

Mayarí Arriba, Cuba. – Federadas y pobladores de la serranía de Mayarí Arriba rindieron homenaje a Vilma Espín Guillois, al celebrarse este 8 de Marzo el Día Internacional de la Mujer.

Hasta la piedra donde atesoran las cenizas de la eterna presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas, ubicada en el Mausoleo de los héroes y martíres del IIFrente Oriental, peregrinaron pioneros, estudiantes, combatientes y hombres y mujeres de esas históricas montañas a depositar una ofrenda floral a nombre de las federadas y el pueblo de Cuba.

En la sencilla ceremonia de recordación a la heroina de la Sierra y el Llano, jóvenes de la localidad interpretaron canciones en honor a la valerosa combatiente santiaguera.

Vilma Espín, junto a Marina Grajales y otras inolvidables luchadoras, representan lo más puro y genuino de los valores de la mujer cubana y sin ellas la obra revolucionaria no hubiese sido posible.

