Resaltan en Cuba permanencia de legado de Fidel y Chávez

La Habana, Cuba. – El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, resaltó hoy la permanente impronta de Fidel Castro y Hugo Chávez en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP).

En un mensaje en Twitter, el ministro cubano de Relaciones Exteriores recordó que hoy, en el aniversario 15 de la alianza fundada por Fidel Castro y Hugo Chávez, se celebra la XVII Cumbre de la plataforma de integración.

Rodríguez señaló, asimismo, la vigencia del legado de ambos comandantes en lo que definió como 15 años en defensa de la paz y la integración.

La cumbre de la Alianza centrará sus debates al análisis de la situación regional y el papel de la ALBA-TCP en un contexto caracterizado por la agresividad de la extrema derecha en la región con el apoyo de Estados Unidos y el resurgir de los golpes de Estado contra los gobiernos democráticos.

